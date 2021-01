Kümme parimat IT- ja telekomi tööandjat: kahe suure võitlus jätkub

IT ja telekommunikatsiooni sektoris toimub gigantide võitlus: juba kolmandat aastat hoiavad kahte esimest kohta enda käes suurfirmad, kes vaid omavahel kohti vahetavad. Soov olla suurepärane tööandja on neid kahte niivõrd tiivustanud, et järgmistel positsioonidel olevad organisatsioonid jäävad neist kõvasti maha.

IT ja telekommunikatsiooni sektori ettevõtetest sooviti oma tööandjana kõige sagedamini näha Telia Eestit, kes oli aasta eest läbi viidud uuringus edetabeli teisel kohal. Telia tugevat positsiooni rõhutab ka see, et ta on kõikide tööandjate top-of-mind järjestuses sektori ettevõtetest kõrgeimal viiendal kohal. Teliat nimetas IT ja telekommunikatsioonisektori ihaldusväärseimaks ettevõtteks 555 vastajat ehk 18%.