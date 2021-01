Viking Line veeskab Hiinas uue LNG reisilaeva Turu-Stockholmi liinile

Pressiteates rõhutab Viking Line, et firrma on jätkusuutlike tulevikureisilaevade välja töötamisele panustanud juba aastaid. 2013. aastal valminud Viking Grace oli maailma esimene suur veeldatud maagaasil LNG töötav reisilaev, mis on säästvuse eest pälvinud mitmeid auhindu. Uus Viking Glory on Viking Grace’ist suurem, kuid kulutab sellest hoolimata kümmekond protsenti vähem kütust, olles seega üks maailma kõige energiatõhusamaid laevu, rõhutab pressiteade.