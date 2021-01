Raivo Vare võimuleppest: ajutise lahendusena hea, nüüd tuleb sisuga täita

«See on kaheaastases perspektiivis tehtud asi, pikka horisonti väga ei saa sealt kätte. Teiseks on ta selles mõttes mugavusleping – vahepealsele praktikale on natuke selga pööratud –, vahepeal kiputi kirjutama väga täpselt sisse, mida kavatsetakse teha ja seejuures lepiti kokku mingis ülikiires rütmis ja suhteliselt suvalistel alustel, ideoloogilistel põhjustel,» selgitas Vare oma esimesi muljeid koalitsioonilepingust .

Kuna koalitsioonilepe on üsnagi üldsõnaline, siis on Vare sõnul jäetud piisavalt palju ruumi edasisteks täpsustusteks ja vaidlusteks, mis ilmselt arutatakse selgeks kevadel riigieelarvestrateegia käigus. «Mis on mõneti mõistetav. Ütleme nii, et see on praeguse seisuga väga selgelt ajutine kiirlahendus,» ütles ta.