Huawei kvaliteetseimate mobiilibrändide võimalik müük viitab sellele, et ettevõte ei looda enam USA uue administratsiooni soovile muuta Huawei suhtes 2019. aasta mais kehtestatud piiranguid. Sanktsioonide põhjuseks tõid USA ja liitlased välja, et Huawei tarnitud tehnika on ohuks riikide julgeolekule. Huawei on julgeolekuriske alati eitanud.