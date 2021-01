Töötasu ⟩ Kas mullu eriolukorra ajal palku kärpinud ettevõte võib seda ka sel aastal teha?

Eelmisel aastal kasutasid paljud ettevõtted eriolukorra ajal töötasu vähendamise võimalust, ka kuni töötasu alammäärani. Paraku on ettevõtteid, kelle olukord pole praeguseks paranenud ning neil on vajadus taas töötajate töötasu vähendada. Kas seda on õigus teha ja kas on õige, et igal aastal tohib töötasu vähendada kuni töötasu alamäärani kolme kuu jooksul?