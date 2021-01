UURING ⟩ Suur muutus: pooled Eesti ettevõtted ennustavad sularaha kadumist

55% ettevõtetest arvab, et Eestis kaob sularaha käibelt viie aasta jooksul. Eesti näitaja jääb veidi alla Euroopa keskmise, mis on 57%, selgub Intrumi uuringust. See on väga suur muutus võrreldes 2019. aastaga, mil sellesse stsenaariumisse uskus vaid 7% vastanutest.