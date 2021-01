Martin Helme: unistada pole ju keelatud

«[Eelmine USA president Donald] Trump oli jätnud [uuele USA presidendile Joe] Bidenile suuremeelse ja isikliku kirja. Ma oma järeltulijale midagi privaatset öelda ei tahagi, loodan lihtsalt, et ta jätkab võitlust rahapesuga ega tõsta makse. Unistada pole ju keelatud...» kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Rahapesuvastase võitluse kõige vastuolulisem aspekt ehk USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan koostöö jätkamise küsimus valmistab Helmele tõenäoliselt pettumust. Kui Helme eestvedamisel palkas Jüri Ratase valitsus FBI eksjuhi Louis Freeh' juhitud advokaadibüroo, et aidata kaasa rahapesutrahvi väljanõudmisele, siis Kaja Kallas teatas koalitsiooniläbirääkimiste ajal meediale, et uus võimuliit otsib võimalusi lepingu katkestamiseks. Mäletamist mööda otsustas opositsioon sügise alguses just nimelt selle lepingu tõttu Helmet umbusaldada.