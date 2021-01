GRAAFIK ⟩ Euroopa luksuskaupade aktsiad meenutavad juba tehnoloogiasektorit

«Tundub, et megabrändid on pidurdamatud,» kommenteerib investeerimispanga Sanford C. Bernstein & Co analüütik Luca Colca. Kasvumootoriks on Hiina tarbijad oma koduturgudel, kes maksavad Covid-19 tõttu kõrgemat hinda ning motiiviks ei ole niivõrd «on tore omada» vaid «on hädasti vaja».