Elon Musk pani välja 100 miljoni dollari suuruse auhinna

Miks see üldse oluline on?

Co2 heitmeid hinnatakse üheks olulisemaks kliima soojenemise põhjustajaks. Süsihappegaasi kontsentratsiooni suurenemine atmosfääris on just see põhjus, mis on teadlaste hinnangul toonud ulatuslikke muutusi kliimas ning ökosüsteemides. Nii ongi nende emissioonide vältimisest ja vähenemisest saanud üks peamisi eesmärke.