Riigiprokuratuuril on 10 päeva aega alustada lekke uurimiseks kriminaaluurimine. «Teeme seda kindlasti etteantud tähtaja jooksul,» ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas BNS-ile.

«Sellest hoolimata, oleme juba ajast, mil meile sai teatavaks, et kriminaalmenetluse materjalid on kättesaadavaks saanud, püüdnud välja selgitada, kuidas jõudsid dokumendid ajakirjanikeni. Riigiprokuratuuri läbi viidud andmelekke kontrolli põhjal ei ole meil senini põhjust arvata, et andmed oleksid lekkinud Eesti õiguskaitseasutustest. Oleme teinud välisriigile, kust meie hinnangul võisid andmed lekkida, taotluse selles riigis lekke võimalikkust uurida,» märkis ta.