Valitsus eraldas ajaloolise Keri tuletorni renoveerimiseks kaks miljonit

Transpordiameti merenduse ja veeteede teenistuse direktori asetäitja Kaidi Katuse sõnul on rekonstrueerimistööd on jaotatud kahte etappi. Esimeses etapis peatatakse tuletorni edasine lagunemine.

Teises etapis taastatakse torn lõplikult. See lähb maksma 2,4 miljonit eurot pluss käibemaks. Täielikuks rekonstrueerimiseks tuleb taastada torni ülejäänud osad - metallkehand, laternaruum ja kuppel ning teha sisetöid. Samuti on teises etapis plaanis taastada täielikult torniga ühenduses olev tiibhoone. Tuletorn peaks lõplikult valmima aastaks 2024.

Katus selgitas, et remonttööde summa on nii suur seetõttu, et tuletorn on väga halvas seisukorras ning osa selle välisseinast on alla varisenud. Samuti suurendab maksumust tuletorni asukoht mandrist kaugel asetseval väiksesaarel, mistõttu on ehitustöödeks vajaliku ehitusmaterjali, tehnika ja inimeste transport väga kulukas.