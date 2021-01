Eestis avastati mullu kokku 393 võltsitud eurokupüüri

Varasematel aastatel on Eestis avastatud keskmiselt 400–600 võltsingut aastas, mida on teiste euroala riikidega võrreldes kõige vähem. Üks põhjus on see, et Eestis kasutatakse võltsingute leviku piiramiseks ulatuslikult sularaha ehtsuse kontrollimise seadmeid, teatas Euroopa Keskpank.