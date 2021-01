Analüütikud toovad välja, et teadlased analüüsivad, kuivõrd efektiivsed vaktsiinid uute viiruse mutatsioonide vastu on, eelkõige puudutab see Lõuna-Aafrika tüve.

Danske Marketsi analüütikud toovad välja, et on tõsine risk, et vaktsiinid on ebaefektiivsed ning vaktsineeriminsega sel aastal pandeemiale piiri panna ei suudeta. See tähendab veel ühte kaotatud aastat, sest majanduse taastumine lükkub 2022. aastasse ning investorid, kes rahapaigutuste hindades on teistsugusele stsenaariumile panustanud, võivad saada valusa tagasilöögi.