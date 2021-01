Eesti Teed AS sai uue nõukogu ja juhatuse

«Kui Verstoni põhitegevus oli seni teedeehitus ning ettevõte on taristuehituse turul viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, siis Eesti Teedel on tugev positsioon nii teede hoolduse kui ka pindamise valdkonnas, samuti kuulub ettevõttele hulk karjääre. Ühendamise eesmärk on liita kaks võimekat ja suurte kogemustega meeskonda ning pakkuda veelgi mitmekülgsemat tervikteenust,» rõhutas Veskimäe.