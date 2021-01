Andmekaitsereeglite rikkumise eest on Eestis trahvitud naeruväärselt vähe

Suurima, 50 miljoni eurose trahvi on andmekaitsereeglite rikkumise eest euroliidus saanud Google. FOTO: Scanpix/AFP

Andmekaitsereeglite rikkumise eest on Eestis tehtud vaid 408 euro eest trahve, Lätis ja Leedus on see summa sadu kordi suurem, selgub värskest uuringust.