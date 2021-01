Euroopa Keskpank plaanib jätkata helde rahapoliitikaga

ECB nõukogu eeldab, et keskpanga baasintressid püsivad praegusel või madalamal tasemel, kuni prognoositav inflatsioon tõuseb kahe protsendi taseme lähedusse, kuid jääb vahetult selle alla.

ECB nõukogu kavatseb ka jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast baasintressimäärade tõstmist, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

ECB rõhutas, et on valmis kohandama kõiki oma rahapoliitilisi instrumente, et tagada inflatsiooni pidev lähenemine seatud eesmärgile.