Eestis kasvas hüppeliselt huvi börsiaktsiate vastu

Möödunud aastal kasvas oluliselt Swedbanki uute väärtpaberikontode avamiste arv. «Kokku avati üle 10 000 väärtpaberikonto, mis tähendab, et suure kasvu taga ei ole ainult olemasolevad, vaid ka uued investeerimishuvilised, kes on toonud Tallinna börsile uue hingamise,» selgitas Suimets kauplemismahu kiire kasvu tagamaid.

Suimets toob välja, et möödunud aastal vedasid uute kontode avamist just nooremad investorid, mis näitab, et investeerimine on aina rohkem osa elustiilist, millega tehakse algust üha nooremana.