Kihnu rahvas on maruvihane, kuna riigiametite suutmatus parvlaevaliiklust korraldada on saare taas mandriühenduseta jätnud. Eile sai teatavaks, et raskete jääolude tõttu ei suuda põhilaeva Kihnu Virve asendav vana reisiparvlaev Reet liini teenindada.