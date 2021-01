Aas: riik võiks neljarealised teed ise välja ehitada

Aas rääkis kolmapäeval riigikogu infotunnis, et neljarealiste teede väljaehitamise rahastamiseks on kolm võimalust: riigieelarve, laenuraha ja PPP-projektid. Seejuures oleks tema sõnul kõige kallim variant PPP ja kõige odavam riigi enda raha kasutamine.

«Kindlasti minu eelistus oleks see, et riik teeks seda ise, sest see tõepoolest on odavam,» ütles minister ja lisas, et PPP varianti võiks kaaluda siis, kui riik muid võimalusi ei leia.