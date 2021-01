Nõustaja selgitab: kuidas kinnisvaraturul ellu jääda

Sobiva kinnisvara otsimisel lähtutakse esmavaliku tegemisel eelkõige ruutmeetri hinnast. Kui see on piisavalt madal, siis uuritakse pakkumist edasi. Kui aga liiga kõrge, jäetakse asi sinnapaika ja võetakse ette järgmine objekt, detailidesse täpsemalt süvenemata. Taoline valikuprintsiip on üldlevinud, eriti linnakorterite ja eramute puhul. Enamasti ongi eluaseme müügihind korrelatsioonis kinnisasja ruutmeetri hinnaga, kuid mitte ainult.