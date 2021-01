Töösturid: Eesti vajab tööstusministrit

Liitude hinnangul on seetõttu jäänud Eesti tööstuse juhtimine riiklikul tasandil vaeslapse rolli. «Eesti tööstuspoliitika on nõrk ja lapsekingades ning vajab järele aitamist kõigis olulistes valdkondades, olgu selleks siis finantsinstrumendid, tööjõuküsimus, maksupoliitika, investeeringud teadus-arendustegevusse või koostöö teadusasutustega,» märkisid töösturid.

Töösturite hinnangul näitas koroonapandeemia selgelt, et tööstus on Eesti majanduse selgroog, mille najal püsib püsti kogu Eesti majandus – tööstus moodustab kolmveerandi Eesti ekspordist ja on suurim tööandja Eestis.

«Meil on praegu puudu ligikaudu 30 000 inseneri, mis on muutumas juba karjuvaks probleemiks tööstusettevõtetele,» avaldasid liidud muret ja lisasid, et Eesti e-riigi kuvand on oluline, aga lisades sellele maailmatasemel tööstusriigi kuvandi võidavad mõlemad sektorid ja võidab kogu riik.