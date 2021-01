Muutused kütuseturul: kas firmad hakkavad järjest biolisandiga bensiinist loobuma?

Circle K teatas eile, et lõpetab tarbijate ootustele vastamiseks etanooli sisaldavate mootoribensiinide müümise. Ettevõtte peadirektor Kai Realo selgitas, et seadusest tuleneva taastuvenergia kohustuse täidab Circle K parafiinse diislikütuse (HVO) osakaaluga diislikütuses ja teenindusjaamades olevate elektriautode avalike kiirlaadijate rohelise elektriga.

«Sellist hirmu etanooliga bensiini ees nagu on Eestis, mujal ei ole. Eestis ei ole senimaani autod tee ääres seisnud, sest need on sõitnud etanooli sisaldava bensiiniga, ei näe me seda probleemi ka mujal maailmas,» kommenteeris Neste Eesti juht Dennis Antamo.