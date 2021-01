Üks aktsiaturg maailmas on Trumpi valitsemisajast võitnud kõige rohkem

Sealne keskne Taiexi indeks on USA dollarites arvestatuna Trumpi ametisse vannutamise järel kerkinud 92 protsenti, edastab Bloomberg. See on parim tulemus Bloombergi jälgitava 93 üleilmse turu seas. Taiwan edestab suurelt ka 23 arenenud ning 27 areneva turu parimaid aktsiaid koondavat MSCI All-Country World Indexit, mis on samal ajal tõusnud 53 protsenti.

Taiexi tõusust lõviosa, peaaegu kaks kolmandikku annab riigi kiibitootmise hiid Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), mille aktsia hind on tõusnud ligi 300 protsenti. Trumpi püüdeid Hiina kohalikku kiiibitööstuse arendamist takistada on toetanud just Taiwani keskne roll kiibitootmises. Ja TSMC on selle tootmise süda. Covid-19 pandeemias oluliselt suurenenud nõudlus nutitelefonide ning arvutite järele tekitas olukorra, et kiipidest oli lihtsalt puudus ning see omakorda tuli kasuks Taiwani kiibitootjale.