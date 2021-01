Kattai: Eesti majanduse käekäik koroonas on väike ime

Tööpuudus on suurenenud, kuid mitte plahvatuslikult, keskmine palk kasvab küll aeglasemalt, aga on jätkuvalt tõusuteel, ja pangakontodel hoitava raha hulk on jõudsalt paisunud.

Kõike seda troonib teadmine, et eelmisel aastal oli Eesti majanduslangus Euroopa üks väikseimaid. Viimast võib lugeda väikeseks imeks või vähemasti tubliks saavutuseks selle taustal, et Eesti on väga väike ja avatud (ehk teistest riikidest tugevasti sõltuv) majandus ning varasem kogemus on näidanud, et turbulentsed ajad kõigutavad meid rohkem kui ümberkaudseid riike. Praeguses kriisis, vähemasti seni, on aga läinud teisiti.

Uus ja tundmatu vaenlane

Majanduse edasine käekäik sõltub otseselt sellest, kui edukalt viirust ohjatakse ― selle leviku tõkestamiseks seatud piirangud on majanduse jaoks peamine probleemide tekitaja. Eelmisel sügisel, mil koroonaviirus hakkas kõikjal teistkordselt pead tõstma, tehti hulk majandusprognoose, mis erinesid üksteisest peamiselt eelduse poolest, millal vaktsiin kasutusele tuleb.

Nüüdseks on vaktsineerimisega paljudes riikides algust tehtud, ent paraku tuleb tõdeda, et vaktsiinide kättesaadavuse, müügilubade saamise, vaktsineerimise kiiruse ja tõhususe, aga ka haiguse uute vormide tekkega seoses on endiselt nii palju ebakindlust, et on võimatu rääkida märkimisväärsest selginemisest majanduse väljavaates.

Eesti majandusprognoosid on osutunud ebatäpsemaks kui mõneteist aasta taguse finantskriisi ajal. Uus ja tundmatu vaenlane ning selle põhjustatud ebamäärasus muutsid ettevõtted kriisi puhkedes ülipessimistlikuks, mis kujundas prognoose Eestis ja mujalgi.

Tegelikult kohanes aga suur osa ettevõtteid uute oludega väga kiiresti ning muidugi päästis hullemast see, et paljud riigid panid erasektorile pretsedenditult suuremahuliste abiprogrammidega õla alla. Sel põhjusel jäi majanduslangus kõvasti väiksemaks, kui kevadel ja suvel kardetud. Samas on praeguseks ilmne, et teise laine tõttu jääb kriisi alguses oodatud ja loodetud majanduse kiire tagasipõrge endisele tasemele olemata ning taastumine tuleb aeglasem.

Käimasoleva kriisi eripära on see, et majanduse erinevaid harusid kohtleb see äärmiselt ebavõrdselt. Majutuse, toitlustuse ja transpordi valdkonnad kogevad kordades karmimaid olusid kui nii mõnedki teised sektorid. On neidki harusid, mis kõigele vaatamata kasvavad, nagu näiteks infotehnoloogia ning finants- ja kindlustustegevus.

Ühest küljest võib loota, et isegi kui enim kannatavates valdkondades peaks tulema ulatuslik pankrotilaine, tärkavad neis uued ettevõtted niipea, kui selleks taas võimalus avaneb. Teisalt ei pruugi turult kadunud ettevõtetest jäänud tühimiku täitmine olla nii lihtne ― näiteks juhul, kui ettevõtjad jäävad veel mõneks ajaks viiruskriisist enim räsitud valdkondades tegutsemist pidama liiga riskantseks ja siirduvad sel põhjusel teise tegevusvaldkonda. Tulemuseks võib olla osade harude kängumine.