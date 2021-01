EY partner: me ei väärtusta Eestis hüvesid, mis aitaksid heaoluühiskonda jõuda

«Selleks, et jõuda skandinaavialikku heaoluühiskonda, tuleb meil paika saada oma väärtused,» kinnitas üle 10 aasta taas ärikonsultatsioonifirmaga EY liitunud Erki Usin. «Eesti ettevõtluse arenguks ja konkurentsivõime kasvatamiseks on vaja erakordset usaldusväärsust, mille saab töökuse kõrval tagada ärinõustamine ja järelevalve. Usun, et selles vallas on Eestis veel väga palju ära teha – olla nõudlik nii enda kui teiste suhtes.»

Oma töö kohta EYs rääkis Usin, et ta ei ole mitte kunagi mõistnud ametijuhendite ja ette kirjutatud tööülesannete olemust ning võimalikku väärtust. Vähemalt konsultatsioonivaldkonnas see tema sõnul ei tööta, sest kui töötatakse selle nimel, et klientidel läheks täna paremini kui eile, ja homme veel paremini kui täna, siis on selleks vajalikud tegevused pidevas muutuses. «Klientidele loodav väärtus sõltub eeskätt ja ainult meeskonna tugevusest, teadmistest ja motivatsioonist,» tõdes Usin.