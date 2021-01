Kaspar Oja: miks pole teise samba rahaga äri alustamine hea mõte

Oja pöördub oma Facebooki blogipostituses 40-aastase tippspetsialistist tallinlase poole, kellel on plaan võtta teisest sambast välja sinna kogunenud 25 000 eurot.

Ta rõhutab, et pensionisambast lahkumine on tähtis otsus ja inimesed ei tohiks seda teha uisapäisa, et oma otsust hiljem kahetseda.

«Kui sul on kogunenud teise sambasse ligi 25 000 eurot, siis oled järelikult teeninud keskmisest suuremat palka. Sul on siiani väga hästi läinud,» kirjutab Oja. «Kui praegu pensionile mineval inimesel oleks teises sambas sama palju raha kui sinul, hakkaks ta pensionilepingust iga kuu saama ligi 110 eurot kuus. See on suur summa.»

Oja selgitab, et pensionieaks kasvab see summa pensionifondis tõenäoliselt veel suuremaks – ja pensionile minnes ei pea seda tingimata välja võtma pensionilepingu abil, vaid võib kasutada ka teisi väljamakselahendusi, mis pakuvad enam paindlikkust.

Vana ja väsinuna ei loe see, kui suurest edust sa 40sena unistasid – loeb tegelik raha.

110 eurot kuus on 1320 eurot aastas, mille eest saab mõistlikult planeerides kord aastas isegi lõunamaareisi lubada, selgitab Oja. «Kui arvad, et see on lihtsalt «ära elatamise raha», nagu sa kirjutad, siis püüa ette kujutada, milline oleks sinu pensionipõli ilma selle 110 eurota.»

Vanemaks saades jääb palgakasv keskmisele alla

Oja jätkab oma pöördumist 40-aastase tippspetsialisti poole, kes kaalub teise pensionisamba rahaga oma äri alustada: «Eesti inimese karjääri tipp kipub olema kolmekümnendate teises pooles. Ilmselt on viimased viis aastat toonud su pensionifondi kõvasti lisa. Vanemaks saades kipub aga isiklik palgakasv keskmisele alla jääma. Tõenäoliselt teenid siiski veel vähemalt järgmised kümme aastat päris hästi, seetõttu oleks kahju see aeg kogumise mõttes raisku lasta. Ent kui nüüd raha sambast välja võtad, siis uuesti liituda saadki alles kümne aasta pärast.»

Oma äri loomine ja edukaks saamine eeldab tavaliselt firmale põhitööna pühendumist. Äriga kaasnevad riskid. Kui panna praegu kõik, ka pension, ühele kaardile ja sukelduda ärisse, siis võib ka kõigest ilma jääda, hoiatab Oja. «Meid inspireerivad lood inimestest, kes on elus kannapöörde teinud ja edukaks saanud. Aga kuuleme vähe neist, kes tegid kannapöörde, kuid edu ei tulnud,» jätkab ta.

Ta rõhutab, et pensionisammas on mõistlik jätta alles juhuks, kui äris ei lähe hästi, sest nii jääks midagi tagavaraks. «Kui äris õnnestud, siis on teine sammas sinu jaoks kommiraha, aga kui miski läheb valesti, siis aitab teine sammas sul vanaduses ära elada.»