Samsung jääb pikemaks ajaks ilma juhita

«Teie ausus, mul pole mitte midagi öelda,» ütles Lee Jae-yon kohtus, kui talle anti võimalus viimaseks sõnaks.

Lee mõisteti süüdi ja peab 30 kuuks vangi minema, kuna andis altkäemaksu Lõuna-Korea presidendile Park Gyun-hyele, kes 2016. aastal korruptsioonisüüdistuste pärast tagandati.

2017. aastal mõisteti Lee viieks aastaks vangi, 2018. aastal tema karistus katkestati ja ta sai vabaks. Ülemkohus nõudis 2019. aastal uut protsessi, millega mõisteti talle 30 kuud vanglakaristust, millest üks aasta loeti juba kantuks. Kui Lee poleks viis aastat tagasi apellatsiooni esitanud, oleks ta juba järgmisel aastal vabaks saanud.

Samsung on Lõuna-Korea suurim perekonna kontrollitav konglomeraat ehk nn chaebol, mille osakaal on riigi majanduses väga suur. Elektroonikatööstusüksuseid, kodumasinaid, telereid, nutitelefone ja palju muid elektroonikatooteid valmistav Samsung Electronics annab viiendiku riigi ekspordist.

Altkäemaksujuhtum pole Lee ainus õiguslik probleem. Septembris sai ta süüdistuse aktsiahinnaga manipuleerimises ja ebaausas kauplemises. Kohtumõistmine nende süüdistuste alusel alles algas.

Chaebol’ide perekonnad aitasid Lõuna-Koreal üles ehitada Korea sõjas laastatud majandust, kuid üha rohkem inimesi peab nende mõju poliitikale korruptiivseks ning leiab, et nad takistavad ambitsioonikaid väikeettevõtjaid, kes soovivad võimsate konglomeraatidega võistelda.

Samsungi aktsia kasv. FOTO: Pm

Lõpmatutest skandaalidest väsinud korealastele oli esmaspäeval tehtud kohtuotsus rõõmustav uudis.

«Mõned võivad öelda, et kaks ja pool aastat pole piisav karistus, kuid Samsungi juhi vangipanek on märgiline karistus,» ütles The New York Timesile perekonglomeraatide tegevusi kajastava veebilehe Chaebul.com toimetaja Chung Sun-sup.

Lee juhtivkaitsja Lee In-jae ütles avalduses, et Lee ja Samsung on ekspresident Parki võimu kuritarvitamise ohver. Kohus leidis siiski, et Lee oli altkäemaksuskeemi aktiivne pool.

Samsung on Lõuna-Korea eredaim edulugu. Ettevõte on aidanud muuta Lõuna-Korea sõjast räsitud agraarriigist globaalseks ekspordihiiuks. Tehnoloogiaid kopeerivast teleritootjast on saanud maailma juhtiv tehnoloogiauuendaja.

Samas on Samsungist Lõuna-Koreas saanud ka suure äri ja ohjeldamatu korruptsiooni sümbol. Lee isa, möödunud oktoobris surnud Lee Kun-hee mõisteti altkäemaksu andmises ja muudes korruptiivsetes tegudes süüdi kaks korda, aga ei pidanud vanglas viibima päevagi, mis tekitas mulje, et Samsung on puutumatu.

Korea äriringkonnad on hoiatanud, et Lee Jae-yoni pikk eemalolek ettevõttest võib olla katastroofiline nii Samsungile kui ka kogu riigi majandusele. Tema isa Lee Kun-hee viidi 2014. aasta mais südameataki tõttu haiglasse, kuhu ta jäi surmani. Väidetavalt oli tema poeg sel ajal ainus, kes ettevõtte ilmse tulevase juhina sai julgeid otsuseid teha ning investeerida miljardeid dollareid riskantsetesse pikaajalistesse projektidesse, tänu millele tõusis Samsung suurtegijaks mikrokiipide, lameekraaniga telerite ja nutitelefonide turul.

Lee mõju Samsungi konglomeraadis peegeldavad tütar- ja sidusettevõtete aktsiad, mida tabas esmaspäeval müügilaine. Samsung Electronicsi aktsia kukkus 3,4 protsenti, akutootja Samsung SDI aktsia 4,2 protsenti ja Samsung C&T aktsia 6,8 protsenti.

«Nad jäid oma kaptenist ilma,» ütles The Wall Street Journalile Souli ülikooli Lõuna-Korea äriekspert Mike Cho. «Kogu võim on koondunud ühe inimese ümber,» lisas ta.

Singapuri ülikooli professor Chang Sea jin, kes on kirjutanud Samsungi ajaloost raamatu, ütles, et Lee vangistus pärsib Samsungi kiiret reageerimist kriisi ajal. Tema sõnul võib ka see lõdvendada Lee perekonna haaret, mis on kasulik neile, kes tegelevad ettevõtte igapäevase juhtimisega.