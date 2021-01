Paaveli sõnul taastusime me eelmisest, Lehman Brothersi kokkukukkumisega vallandunud finantskriisist väga kiiresti ning jõudsime toonaselt rekordiliselt töötuse määralt tänase tasemeni paari aastaga. Nii, et kui tänane pilt tundub meile hull, siis laiemat ning pikemaajalisemat pilti vaadates see nii ei ole.