Covid-19 pandeemia on hüppeliselt kasvatanud paljastavate fotode postitamisega raha teenimise võimalust pakkuva sotsiaalmeediaplatvormi OnlyFans kasutajate arvu. Paljude jaoks on see saanud peamiseks sissetulekuallikaks, mis lubab väga hästi ära elada. Aga konkurents on suur ja mitte kõikidel ei õnnestu hästi teenida, kirjutab The New York Times.