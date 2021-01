Põhjamaade suurim värvi- ja lakitootja Tikkurila on kuum kaup. Kui mullu detsembris teatas USA värvi- ja lakitootja PPG oma ülevõtupakkumises, et on nõus maksma ettevõtte aktsia eest 25 eurot, siis täna teatas Hollandi keemiatoodete ettevõte AkzoNobel, et pakub aktsia eest 31,25 eurot.