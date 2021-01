Hiina majandus kasvab kiiremini kui enne pandeemiat

Mainekas majandusleht märgib, et täna avaldatud andmed näitavad, et maailma teine suurem majandus on suutnud end taaskäivitada. Mäletatavasti kahanes Hiina sisemajanduse kogutoodang eelmise aasta esimese kvartali kokkuvõttes 6,8% ning see oli enam kui nelja aastakümne esimene langus. 2019. aasta viimases kvartalis kasvas Hiina majandus 6%.