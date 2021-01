PRFoods kaotas neljandas kvartalis pea kolmandiku käibest

«Detsembris olid värske lõhe ja forelli hinnad viimase 12 aasta madalaimad, mis on täielik anomaalia, aga kirjeldab olukorda turul, kus on ülepakkumine,» ütles Kasela.

Ta nentis, et vaktsiinide tulek on andnud lootust, et suvest võib näha HoReCa taastumist. «Positiivse poole pealt näeme tooraine madalate hindade püsimist, mis eriti John Ross Jr puhul on aidanud hoida kasumlikkust samal tasemel COVID-19 eelse tasemega,» märkis ta.