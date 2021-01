Taavi Rõivas poliitikasse naasmisest: ei, hoidku selle eest!

Intervjuu tehti kolmapäeva hommikul, mil polnud veel selge, kes uue valitsuse moodustavad.

Millise tundega te valitsuse kokkukukkumist kõrvalt vaatate?

Ma arvan, et Jüri Ratas tegi õigesti, et sellises olukorras poliitiline vastutus võtta. Ma ei tea – ja jumal tänatud, et ei tea, – paljusid asju, kuhu see konkreetne kriminaalasi välja võib viia. Aga sisetunne ütleb, et ega see kiiresti ära ei kao, ebameeldivaid teemasid ja küsimusi küllap tuleb sealt veel. Selles valguses valitsusjuhina jätkata, kus sinu juhitav erakond on ikka sedavõrd tõsise kahtlustuse saanud, olekski väga raske.

Tahaksite nüüd ka ise kätt külge panna?

Ei, hoidku selle eest! Mul on tulnud täna [kolmapäeval – toim] väga palju sõnumeid, millele ma pole kõigile veel vastanud, et ei, sõbrad, minu sooritused poliitikas on jäänud minevikku.

Mida sabatunne ütleb, mis poliitikas edasi saab?

Sabatunne ütleb, et Keskerakond ei väljunud sealt ruumist ilma, et neil mingi plaan oleks, aga mis see plaan on, käsi südamel, mina seda ei tea. Ma väga loodan, et Eesti saab võimalikult kiiresti tugeva ja stabiilse valitsuse. Ma väga loodan, et see valitsus seab esikohale koroonakriisiga tegelemise, Eesti kriisist välja juhtimise. Ei ole praegu aega lasta valitsuskriisil pikalt vinduda!