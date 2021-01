USA tiimi jaht Patriot sattus America's Cup võistlusel uppumisohtu

Kui meeskond oli paadi taas püsti ajanud, selgus aga, et et laeva kere on vigastatud ja lekib. Võistlus katkestati ning lisaks korraldajate paatidele ja merepäästjatele kiirustasid ameeriklastele appi ka kaasvõistlejad. Leke oli nii tugev, et pumpadest ei piisanud, laev jätkas vajumist. Purjeka ujuvus suudeti täispuhutavate ujukite ning poide abil taastada ning alus pukseeriti sadamasse.