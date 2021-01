LHV fondide juht: pensionist saab igaühe enda vastutus

«Teisalt tõi pensionireformi õiguslikkusega seotud vaidlus riigikohtus siiski märkimisväärset kindlust, et pensionifondidesse ja tulevikus ka pensioni investeerimiskontole kogutud vara on inimese oma ja riigil ei ole selle järele oma kätt sirutada võimalik. See vara kuulub inimesele sellest hoolimata, et suur osa sellest on kogunenud sotsiaalmaksu laekumistest,» kirjutab Viisemann LHV finantsportaalis.