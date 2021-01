Rauno Teder: olukord on meie jaoks uus ja ootamatu

«Olukord, kus me nüüd oleme, on meie jaoks uus ja ootamatu,» ütles Teder.

«Tegeleme praegu asjaolude selgitamisega. Tänan teid ette mõistmise eest, et ma keskendun hetkel Porto Franco tulevikuga seotud küsimuste lahendamisele ning intervjuusid ei anna ega päringutele ei vasta,» lisas ta.

Rauno Tederi isa Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel.