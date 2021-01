Kauplemine sendiaktsiatega on muutunud väga aktiivseks

«Arvan, et see on üsna veider,» ütles Bloombergile maaklerfirma Themis Trading aktsiakauplemise üksuse kaasjuht Joseph Saluzzi. «Olen näinud suhtluskeskkondades jaeinvestoreid, kes ütlevad: «Kasumit teenida on lihtne.» Siin on risk, mis ei lõpe hästi,» lisas ta.