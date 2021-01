Ülemiste City arendaja saab uue juhi

Liverpooli Ülikoolis rahvusvahelise turunduse magistrikraadi omandanud Velve täidab Mainor Ülemiste juhatuse liikme kohustusi 2015. aastast. 2017 asus ta ettevõtte arendusjuhiks, 2019 alustas Ülemiste City innovatsioonijuhina. Mainorisse tuli Velve Samsung Electronicsist, kus töötas Eesti piirkonna juhina.

«Juhivahetusega ei muutu ettevõtte strateegilised eesmärgid, kuid fookus uuendusmeelsusele ja teadmistepõhisusele kindlasti suureneb. Ursel on senistes rollides Ülemiste City Baltimaade suurimaks ärilinnakuks kasvamisel juba aastaid panustanud. Nüüd lisandub suurem vastutus, ent koos sellega võimalus lisada Ülemiste City kui tuleviku linna arengusse veel selgemalt innovatsiooni ja tarkust. Luues targale tööle unikaalset keskkonda, suudame mõjutada nii Eesti kui ka Baltimaade konkurentsivõimet,» sõnas Mainor ASi nõukogu esimees Guido Pärnits.

Naissoost tippjuht kinnisvarasektoris on haruldus, mis aga Velvet ei heiduta. «Vastutus saab olema senisest suurem ja kalender tihedam, aga olen loomu poolest töökas ja muutustele avatud inimene. Pööraseid ideid eelistan alati mugavustsoonile. Võtsin suure väljakutse vastu peamiselt kahel põhjusel: omaniku ambitsioonikas tulevikunägemus paelub mind ja ma tean senisele üsna pikale ühistöö kogemusele tuginedes, et suudame selle meeskonnaga korda saata suuri asju,» lausus Velve, kinnitades, et jätkab ettevõtte pikaajalise ja toimiva strateegia elluviimist.

«Selgelt püsivad fookuses inimesed – ehk kõik need enam kui 12 000 vahvat talenti, kes linnakus igapäevaselt toimetavad. Innovatsioon peab olema nende heaolu teenistuses. Võtan neile ja uutele tulijatele võimalikult innustava töö- ja elukeskkonna loomist tõelise südameasjana. Soovin, et nad saaksid siin olla sotsiaalselt aktiivsed ja tervisest pakatavad ning et neid liidaks ühtekuuluvustunne.»

Velve rõhutas, et alanud aastal soovitakse seniste prioriteetide kõrval koostöös emaettevõtte Mainoriga täistuuridel käivitada Test City kontseptsioon, mis on Tuleviku linna professuurile hädavajalik arendus.

Neli olulist valdkonda

Tuleviku linnas peab Velve oluliseks nelja valdkonna arendamist. Need on: rohelisus ehk Rohetiigri kaasabil rohepöörde läbiviimine; talentide tervis ehk koostöös Tartu Ülikooli teadlaste ja linnaku start-up'idega tervisliku linna mudeli loomine; teadmised ehk koolituskrediidi ja uue hariduskvartali loomine; innovatsioon ehk testkeskkonnana uute ideede sünnipaigaks olemine.

Mainor Ülemiste juhatusse lisandub ettevõtte pikaajaline kliendikogemuse juht Teet Raudsep, kes töötas enne Mainorisse tulekut Telefonica Internationalis, on Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor vilistlane ja omandamas magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

Raudsepa sõnul on täisväärtusliku töökeskkonna loomine üha olulisem. «Kontorite vajadus ei kao kuhugi. Nad muutuvad tegevuspõhiseks ja pigem meeskonnatööd soodustavaks. Ülemistel töötamine peab olema kordades mõnusam kui kodus,» lausus ta.

Mainor Ülemiste on Mainori tütarettevõte, mille põhitegevus on Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendamine. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 150 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, mis on koduks ligi 500 ettevõttele ning kus töötab, õpib ja elab üle 12 000 inimese. Maksulaekumiste poolest on Ülemiste City tõusnud Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva järel Eesti suuruselt viiendaks linnaks.