Raivo Vare: olukord võiks olla Reformierakonna jaoks jackpot

Vare märgib, et hetke lihtne lühikonjunktuuri analüüs varjutab hoopis pikemat vaadet. Nimelt on Reformierakonnal tema sõnul võimalik sellise koalitsiooni kaudu suunata parteimaastiku ümberkujunemist viisil, et EKRE lükatakse opositsiooni rolli, kus oli enne Savisaare juhitud Keskerakonnal. «Nad küll on opositsioonis olles sunnitud pöörama rohkem tähelepanu aktsioonidele, kui seni valitsuses olles, sest seni sai agendat suunata ja tähelepanu pelgalt oma juhtivate figuuride ütlemistest valitsusliikmetena, nüüd aga on «kõvasti» ja «käredalt« ütlemine opositsioonina hoopis teise kaaluga ja mitte nii tähelepandav. Eriti rahvusvaheliselt," tõdeb Vare.