SEBst lahkunud turundusjuht: elu läks põnevaks

Kuidas su karjäär peale seda hoo sisse sai?

Vastutus ja rollid kasvasid kiiresti, oligi kiirelt karjääri tegemise aeg. Olin juba siis üpris data driven, proovisime ratsionaliseerida turundus- ja kommunikatsioonitegevust läbi numbrite ja seda võimalikult äriga siduda. Aastal 2004 sai minust turunduse ja kommunikatsioonidivisjoni direktor, mis oli toona 27-aastasele noormehele hea väljakutse. Tööd sai palju tehtud, palju õpitud ja kiiresti arenetud. Loomulikult sai ka vigu tehtud, ka need ei unune kunagi.

On sul mõni hetk sellest faasist iseäranis meeles?

Aastal 2008 juhtus ühe märtsikuise nädala jooksul palju: mind valiti Passwordi konverentsil Aasta Turundusjuhiks, SEB võitis alustava ettevõtte stardipaketi turuletoomise eest Grand prix ja järgmisel päeval toimus panga rebränding: SEB Eesti Ühispangast sai SEB. Panga nimevahetusega jõudis lõpule ka panga integreerumine SEB Gruppi. Mäletan, et tellisime Hollandist 30 000 rohelist roosi ja jagasime need üle Eesti naistepäeva puhul naistele laiali, vist isegi Kaitseliidu vabatahtlikud olid kaasatud, Eesti tänavad olid rõõmsaid naisi, roheline roos näpus, täis. Paljud rõõmustasid, ütlesid, et see oli nende jaoks esimene ja ainus lill üle mitme aasta. See oli kift nädal! Auhindu on aastatega võidetud kümneid ja kümneid, kuid see oli eriline.

Kui olulised sellised tunnustused on? Kas see mõjutas ka sinu karjääri?

Eks need omas ajas olid tõesti olulised, täna ma enam seda nii oluliseks ei pea. Üht-teist siiski õppisin sellest – kui sind väljastpoolt tunnustatakse, siis sellest on sulle ka majasiseselt abi. Ega need polnud ju minu isiklikud auhinnad, vaid ikka kogu tiimi välja teenitud, ja tiimi edu tegi mind tõesti rõõmsaks. Siis alles hakkas see tunnustuste laviin pihta, tuli mitmeid Kuldmune ja paar aastat hiljem meie sponsorlusprogrammi eest veel üks Aasta Turundustegu Grand prix. Tunnustus muutus omamoodi tavapäraseks, võibolla isegi standardiks.

Väiline tunnustus on karjäärile abiks, eriti kui oled oma karjääri algfaasis, aga sellele karjääri üles ei ehita. Mulle tundub, et need auhinnad – Turundusteod ja Kuldmunad – olid siis olulisemad kui täna. Siis juhtisid suuri ärisid persoonid, keda kõik tundsid. Ka turundusjuhte teati nime- ja nägupidi: Piret Mürk, Jüri Teemant, Katrin Vernik, Karin Sepp, lisaks terve rida tuntud reklaamiärimehi. Oli reklaami ja turunduse kuldaeg. Täna on see märksa vähem oluline, kes juhib mõnd telkot või panka, paljusid neist me spontaanselt nimetada ei oskagi. Firmad olid tollal rohkem oma juhtide nägu. Samas on turundus ja kommunikatsioon saanud tänaseks päevaks palju olulisemaks funktsiooniks.

Karl, 2011. aastal asusid sa SEB Baltikumi turundus- ja kommunikatsioonijuhi ametikohale. Miks SEB otsustas luua Baltikumi divisjoni?