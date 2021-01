Eesti Energia käivitas külmade ilmade tõttu kõik soojuselektrijaamad

«Enefit Power ei kata küll kogu Eesti tarbimist, aga pakub mõningast leevendust turunõudlusest tekkinud kõrgele elektri hinnale,» märkis Vainola ja täpsustas, et toodetud elektrist kaheksandiku moodustab seejuures puidujäätmetest toodetud taastuvenergia.

Eesti tarbimine on praeguste miinuskraadidega päevasel ajal 1400 megavatt-tundi, millest juhitav tootmine katab neljapäeva näitel ligi 1050 megavatt-tundi ning tuulepargid alla 100 megavatt-tunni. Elektri impordist sõltuv Eesti saab puudujääva osa välisühenduste kaudu.

Vähese tuule tõttu on kogu regioonis taastuvenergia toodang madal, mis on muude tegurite – näiteks Ringhals 1 tuumareaktori sulgemine Rootsis – kõrval vähendanud pakkumist. Nõudlus seevastu on suurenenud eeskätt madala õhutemperatuuri tõttu.