«Anda tagasi lootus,» vastas Arakas küsimusele, mis on esimene, kõige olulisem samm, mida uus valitsuskoalitsioon peab majanduse arendamiseks tegema.

«Aidata koroona majandusmõjudest kõige enam kannatanud valdkondadel sellest kriisist üle saada. See, kuidas on turismiettevõtteid väntsutatud, on masendav,» rääkis Arakas.