Sajad tuhanded investorid on bitcoin'i hinna meeletu tõusu tõttu saanud lühikese ajaga märgatavalt jõukamaks ja paremal juhul väga rikkaks. Kuid tihti võib juhtuda, et krüptovaluuta võib omanikule jääda kättesaamatuks, sest investor on unustanud krüptorahakoti salasõna.