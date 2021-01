Vaktsineerimise edenemine kergitas Airbnb aktsiad uue rekordini

Airbnb logo väikesel püramiidil Louvre’i juures asuva klaaspüramiidi all.

Kodumajutusplatvormi Airbnb aktsiad on kahe viimase päevaga kallinenud börsil ligi 16 protsenti, sest investorid on kindlad, et üha laialdasem vaktsineerimine võimaldab reisijatel juba peagi taas vilkamalt majutusteenuseid kasutada.