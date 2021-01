Olari Taal: ükski erakond ei ole rahaasjades tänaseni täitsa puhas

Taali sõnul oli senine valitsusliit veidi amoraalne juba algusest peale. Kõikidel osalistel olid oma huvid, mida aktiivselt aeti. Taal märkis, et Keskerakonna juhtidel on soov muutuda nii korralikuks, kui see Eestis üldse võimalik on, ja ühegi meie erakonna rahaasjad ei ole täiesti puhtad tänaseni. See kultuur küll muutub, kuid visalt.

Taal loodab, et tuleb Reformierakonna ning Keskerakonna koalitsioon. Seejuures paneb ta Reformierakonnale südamele, et see ei hakkaks Keskerakonnale läbirääkimistel praegust tegevust ette heitma. «Kõrvalt vaadates on mulle jäänud mulje, et EKRE nõunik vedas isiklikke huvisid silmas pidades õnnetu Keskerakonna peasekretäri lõksu,» rääkis Taal ja lisas, et ei saa öelda, et Keskerakond oleks paha. «Keskerakond on kõige rohkem muutunud, kui ajalugu silmas pidada,» nentis ta.