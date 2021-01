Urmas Sõõrumaa Porto Francost: toimuv kuulub müstikute maailma

On ebareaalne, et keegi, kes on äsja altkäemaksuteemadega uurimise all olnud, lubab miljonit kellelegi, kes on samuti samasuguse süüdistusega seotud. «Minu mõistus tõrgub seda uskumast. See ei saa olla reaalne,» imestas Sõõrumaa. «Kujutage nüüd ise ette, kui olete kahtlustatav ja keegi tuleb teile sellist juttu ajama, kas teie teeksite seda,» küsis ta. «Kui inimesed on adekvaatsed, siis ei saa sellist asja olla.»