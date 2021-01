Esiteks valitsuskriis. «Loodetavalt oleks see varem või hiljem tulnud. Mitte, et mul Jüri Ratase või Keskerakonna vastu midagi oleks, kuid EKRE taak on olnud väga suur,» lausus Pärnits. Ta peab silmas vaenulikku suhtumist välistööjõudu. Sest üks asi on tema sõnul see, kas mulle üks või teine asi meeldib. «Kui me aga ei toeta globaliseerumist, siis on see Eesti majanduse jaoks takistus,» lausus Pärnits.