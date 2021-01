Eestis alustab naistele suunatud 30-miljoniline riskikapitali fond

Asutajate eesmärk on vähendada Balti- ja Põhjamaades soolist palgalõhet, mis näiteks Eestis on Euroopas esikohal, teatas fond.

Alustav fond tõi esile, et ainult kolm protsenti riskikapitalist suunatakse naiste asutatud ettevõtetele, vaatamata sellele, et vähemalt ühe naissoost asutajaga ettevõtted teenivad 78 senti tulu iga riskikapitali dollari kohta – meessoost asutajate rajatud ettevõtete tulemustega võrreldes on see enam kui kaks korda parem tulemus.

The Better Fundi visioon on pakkuda piirkonna naisasutajatele kapitali kättesaadavust, aidates neil rahvusvaheliselt laieneda.

Asutajapartner Liina Laas märkis, et fond annab investoritele juurdepääsu varases faasis ettevõtetele, tagades samas ka selle, et see aitab naisasutajaid toetades lahendada soolist ebavõrdsust.

«Naistesse investeerides saame vähendada soolist palgalõhet ja pakkuda investoritele suuremat tootlust, kuna usume et sooliselt tasakaalustatud meeskondadega ettevõtted toodavad paremaid tulemusi,» lisas Laas.

The Better Fund soovib muutusi juhtida just riskikapitalifondide abil, et rahastada piirkonna järgmist naissoost asutajate põlvkonda.