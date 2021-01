Endine minister Karu: Porto Franco laenu probleemid on üllatavad

Karu sõnul uuris temalt KredExilt laenu saamise võimalusi Porto Franco juht Rauno Teder. «Ma ei olnud kindel, et sellisele kinnisvaraprojektile KredExist laenu saab. Miks laenu võiks just KredEx anda, põhjendati sellega, et ilma selle rahata oleks ka veebruaris EBRD poolt lubatud 63 miljoni euro suuruse laenu saamine ohtu sattunud ja ehitus Tallinna väravas oleks lihtsalt näotult seisma jäänud,» rääkis Teder.