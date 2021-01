Ratas KredExi läbiotsimisest: seal võib olla midagi kahtlast

«Ma arvan, et see on seotud sellega, et neil (kapo) on infot, et seal võib olla midagi kahtlast, midagi, mis on seaduse ja reeglite vastu tehtud,» märkis Ratas. Ta lisas, et selle põhjal ilmselt uurimine tehaksegi.

«Ma ei oska otse-eetris teile anda kommentaari, mis on need konkreetsed põhjused. Aga valitsuse otsus oli toetada Porto Franco ehitust. See annab ehitussektorile tööd. Seal on ka maksu tagasipõrge suur,» selgitas ta valitsuse otsust.

Küsimusele, kas talle kui peaministrile teadaolevalt on KredEx raha jagamisel midagi valesti teinud, vastas Ratas, et temal sellist informatsiooni ei ole. «Ma olen üldinfoga kursis, et kapo teeb teatud menetlustoiminguid,» lausus Ratas.

Septembris ostustas valitsus anda Porto Franco OÜle kuueks aastaks 39,4 miljonit eurot investeerimislaenu. Laenu andis välja KredEx. Laenu intress on 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast.

Porto Franco arenduse kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot, millesse osanikud on panustanud enam kui 100 miljonit eurot.

Hillar Tederi kinnitusel pole tema tehtud annetused Keskerakonnale ja Porto Franco laenuotsus omavahel kuidagi seotud. FOTO: Erik Tikan

Porto Franco linnakvartalis on üle 150 000 ruutmeetri pinda. Kompleks koosneb kolmest maa-alusest korrusest 1170 kohalise parkimismaja ja kaubanduse üüripindadega ning viiest maapealsest korrusest kaubanduskeskuse, bürookeskuse ja hotelli tarbeks.

Porto Franco juht on Rauno Teder, kelle isa on suurärimees Hillar Teder, erakondadele suurannetaja. Lõppenud aasta teises kvartalis annetas Hillar Teder Isamaale 30 000 eurot, viimases kvartalis aga 60 000 eurot. Enam-vähem võrdsete summadega on ta toetanud ka Keskerakonda. 30 000 eurot annetas ta Keskerakonnale mullu enne seda, kui valitsus langetas otsuse anda 40 miljonit eurot soodsat käibekapitalilaenu tema poja juhitavale Porto Franco kinnis­varaarendusele.

Hillar Teder ise on rõhutanud, et ei ole Porto Francoga seotud ning kinnisvaraarendus on tema poja Rauno projekt.